Москва, 13 сентября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Свободное обналичивание биткоина создает еще одну площадку для «теневого» сектора экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала новость о том, что Сальвадор стал первой страной в мире, которая легализовала биткоин как платежное средство.

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«Правительство Сальвадора в преддверии признания биткоина в качестве платежного средства потратило на саму покупку криптовалюты и постройку инфраструктуры для ее легализованного хождения сумму более 20 млн долларов, — сказала Скрыль. — Это составляет немалую сумму от текущего ВВП. Оправданы ли для небогатой страны такие траты, вопрос противоречивый. С одной стороны, ценность биткоина как средства платежа состоит в том, что в страну могут потянуться иностранные инвесторы. С другой стороны, всем известно, что владелец биткоина обезличен, а сама валюта децентрализована».

Поэтому, как полагает Скрыль, при свободном обналичивании биткоина через сеть банкоматов в стране появится дополнительная возможность выводить денежные средства из страны.

«Другими словами, появляется ещё одна площадка для «теневого» сектора экономики», — сказала Скрыль.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что к началу 2022 года цена биткоина, по некоторым прогнозам, может вырасти до 100 тысяч долларов.