Женева, Швейцария, 13 сентября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Любые санкции и контртеррористические меры международного сообщества в отношении Афганистана не должны затрагивать работу по оказанию гуманитарной помощи. Об этом 13 сентября заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Nazorobcana.sk Гуманитарная помощь

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«Жизни миллионов мирных афганцев находятся на кону», — подчеркнул Гриффитс.

Он добавил, что радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предоставило Организации Объединённых Наций письменные обязательства по обеспечению безопасности работы с целью доставки гуманитарной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мировое сообщество должно продолжить взаимодействие с радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы не допустить рост потока мигрантов из Афганистана, а также по вопросам доставки гуманитарной помощи, в противном случае «миграционное давление, уже достигшее высокого уровня, будет ещё больше усиливаться».

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Напомним, уже в ближайшие дни в Афганистан прибудут самолёты с гуманитарной помощью из России и Турции. Кроме того, из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН на поддержку гуманитарных операций в Афганистане будет направлено $20 млн.