Волжский, Волгоградская область, 13 сентября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. В сбыте государственных наград подозревается 46-летний неработающий житель Волгограда. Он через сайт пытался продать юбилейные медали, посвящённые Великой Отечественной войне, сообщили ИА REGNUM 13 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области Изъятые награды

Объявления о продаже четырёх предметов, визуально схожих с государственными наградами, сотрудники уголовного розыска обнаружили в Сети 30 августа 2021 года. В ходе «контрольной закупки» были изъяты медали, чью подлинность и ценность подтвердила культурологическая экспертиза.

Подозреваемый в сбыте наград сознался в содеянном, пояснив, что как коллекционер приобретал медали на различных интернет-ресурсах. Во время обыска у мужчины полицейские обнаружили ещё ряд различных наград, которые направлены на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина подписал подписку о невыезде и надлежащем поведении.