Москва, 13 сентября, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Сегодня, 13 сентября, по состоянию на 15:00 по мск доллар на Московской бирже снижается на 0,29%, до 72,60 рубля. Евро теряет тем временем 0,64%, откатываясь до 85,09 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар, евро и рубль

«Как и ожидалось, 10 сентября вечером рубль отступил от максимумов дня — на фоне приближающихся выходных участники рынка предпочли проявить осторожность.

Но сегодня в первой половине дня российская национальная валюта вновь дорожает, отыгрывая позитивную динамику цен на нефть.

Тем временем, ряд выступлений «ястребов» из Федеральных резервных банков США вернул к жизни опасения скорого ужесточения монетарной политики США.

В свете этого рынки акций смотрятся слабо, а доллар укрепился против корзины валют, что, в частности, объясняет то, что евро дешевеет к рублю сильнее «зеленого».

На этой неделе рынок ждет данных по инфляции и деловой активности в Америке, что сулит сильную волатильность валютных курсов.

В целом жесткая политика ЦБ РФ и хорошие показатели профицита торгового баланса и пополнения бюджета способствуют дальнейшему укреплению рубля», — считает эксперт.

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