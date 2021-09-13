Киев, 13 сентября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. 31% украинцев верят в то, что они получат полную и качественную медицинскую помощь в государственной или коммунальной больнице в случае заболевания.

Медицина

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, представленные сегодня, 13 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно данным опроса, 28% вообще не верят в возможность получения полной и качественной медицинской помощи, а 33% скорее в этом не уверены.

Кроме того, 63,5% опрошенных считают, что дефицит лекарств и необходимого оборудования — серьезная проблема в украинской медицинской системе. Среди других существенных проблем, которые отмечают граждане — нехватка мест в больницах во время вспышки заболеваний; отсутствие нужных специалистов; неоднозначность диагностирования и лечения заболеваний. Кроме того, примерно 40% респондентов заявили о проблеме коррупции среди медицинских работников.

Напомним, что в настоящее время на Украине продолжается второй этап реформы экс-министра здравоохранения Ульяны Супрун (гражданки США, занимала этот пост при президентстве Петра Порошенко). Реформа, в частности, предполагает, что страна будет двигаться по пути оптимизации численности и окупаемости учреждений здравоохранения.