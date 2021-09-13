Москва, 13 сентября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Ряд пользователей сообщил о неполадках в работе мессенджера ICQ. Это 13 сентября следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Microsiervos Мессенджеры

Уточняется, что жалобы на неполадки начали поступать около 14:30, при этом 40% пользователей испытывает трудности с авторизацией, 31% с подключением к серверу и еще 28% — жалуется на работу приложения.

Также указывается, что большая часть жалоб поступает из Москвы и Петербурга, однако проблемы есть и в других городах России.

При этом неполадки наблюдается и в работе мобильного приложения ICQ, и в версии для операционной системы Windows. Так мобильная версия все время находится в постоянном режиме «обновления», а дескотпная в одностороннем порядке разлогинила часть пользователей, после чего пользователь не получает доступа к чатам и в его профиле нет никакой персональной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября пользователи из нескольких стран мира сообщили о неполадках в работе мессенджера Telegram.