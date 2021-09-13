Женева, Швейцария, 13 сентября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Работе по оказанию гуманитарной помощи Афганистану не должны мешать санкции международного сообщества. Об этом заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил 13 сентября на донорской конференции в Женеве.

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Он подчеркнул, что на кону находятся жизни миллионов мирных афганцев. Любые санкции и контртеррористические меры государств — членов ООН не должны касаться «беспристрастной гуманитарной деятельности».

Гриффитс отметил, что новые афганские власти пообещали обеспечить безопасность для миссии ООН по доставке помощи. Соответствующие письменные обязательства в организации получили накануне.

Он добавил, что ООН наращивает возможности по оказанию гуманитарной помощи населению Афганистана.

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