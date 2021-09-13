Ростов-на-Дону, 13 сентября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Ростовским полицейским вручили электромобили, с помощью которых стражи правопорядка будут нести службу по охране общественного порядка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 13 сентября.

ГУ МВД России по Ростовской области Ростовская полиция получила два электромобиля

Транспорт был протестирован в парке «Левобережный». Полицейский патруль обеспечил безопасность проведения мероприятий, приуроченных ко Дню города.

Два электромобиля будут работать в выходные и праздничные дни. Патруль будет следить за порядком в парках, скверах, на спортивных объектах.