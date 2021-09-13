Киев, 13 сентября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Лидер политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что Украине необходимо осознанное и созидательное гражданское сопротивление лживой действующей власти.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

Заявление политика приводит пресс-служба ОПЗЖ, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Украине как никогда необходимо гражданское сопротивление действующей власти, которая формирует тоталитарную, диктаторскую государственную систему. И это не Майдан и беспорядок — сопротивление должно быть осознанным, созидательным и эффективным», — сказал Медведчук.

Лидер оппозиции уверен, что место «эмоционального недовольства властью», должна занять твердая гражданская позиция. По его словам, именно такую созидательную «борьбу за свободу», ведёт ОПЗЖ, которая выступает против внешнего управления и произвола власти, уже доказавшей свою «никчемность, некомпетентность и лживость».

«Я обращаюсь к каждому гражданину Украины: если вы видите, что страна гибнет — боритесь за ее будущее, за правду и справедливость. Нашей стране нужны мир, закон и справедливость, а не война, неработающие законы и произвол властей… Сегодня я предлагаю всем политическим силам и гражданам страны бороться не между собой и даже не с властью, а бороться за страну, за основы государства, которые попирает нынешняя власть», — обратился Медведчук к украинцам.

ИА REGNUM напоминает, что ранее депутат Верховной рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин назвал президентские санкции против оппозиционных СМИ узурпацией власти и заявил, что диктатура Зеленского продлится недолго. Власти Украины ещё в мае выдвинули Медведчуку обвинения в государственной измене, с тех пор политик находится под круглосуточным домашним арестом.