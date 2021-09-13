Минск, 13 сентября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Сентябрьские показатели урожайности зерна в Белоруссии более чем на 19% ниже прошлогодних. По мнению ЕАБР, это «может стать дополнительным инфляционным фактором в оставшейся части года».

Инфляция

Эксперты евразийского банка в своём еженедельном обзоре указали на «повышенные инфляционные ожидания», которые вместе с другими факторами влияют на рост цен.

Напомним, в декабре 2020 года Александр Лукашенко подписал указы, которыми утвердил официальный прогноз на 2021 год: ВВП должен вырасти на 1,8%, а инфляция не превысить 5%. В августе он поставил перед правительством задачу нарастить экономический рост до 3,3% при том, что ведущие зарубежные и белорусские эксперты указывают на досрочный провал утверждённого Лукашенко официального прогноза.

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