Тбилиси, , 15:50 — REGNUM Военнослужащие ВС Грузии должны принять участие в предстоящих выборах, чтобы сменить «узурпаторскую» власть в стране. Об этом 13 сентября заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в Facebook.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Грузию нужно спасать. Я призываю вас, наших военнослужащих, которыми мы гордимся, в первую очередь, как к граждан. Мы все должны подготовиться к исполнению нашего гражданского долга для активного участия в выборах», — сказал бывший президент в видеообращении.

Он назвал предстоящие выборы «референдумом» и заявил, что надеется на «патриотизм» военнослужащих, а особенно — на ветеранов.

Напомним, в Грузии на 2 октября назначено проведение выборов в органы местного самоуправления. Лидеры оппозиционных партий называют эти выборы «референдумом», на котором граждане страны должны показать своё отношение к правящей партии «Грузинская мечта». Саакашвили заявил, что к выборам вернётся на родину, несмотря на угрозу попасть в тюрьму.

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