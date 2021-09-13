Москва, 13 сентября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Израиль планирует открыть границы для российских туристов в октябре 2021 года. Но 100%-ной гарантии в условиях пандемии коронавируса дать нельзя. Об этом завил новый министр туризма Израиля Йоэль Развозо, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР)

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По его словам, на первом этапе Израиль планирует разрешить въезд туристам, путешествующим в составе организованных групп численностью от пяти до 30 человек.

После того, как пилотный проект по прибытию организованных туристов покажет свою эффективность, возможно, что в ноябре будет разрешен въезд и самостоятельным туристам. Также сейчас Россия и Израиль обсуждают возможность взаимного признания сертификатов вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, израильский Кнессет (парламент) принял закон, который позволяет следить электронными средствами за всеми помещенными на карантин гражданами страны.

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