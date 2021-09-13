Бишкек, , 15:49 — REGNUM Сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии задержали члена центральной избирательной комиссии Акылбека Эшимова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Под арестом Pixabay.com

По версии следствия, Эшимов вступил в сговор с лидером одной из местных партий и получил от политика $550 тысяч (40 млн рублей) за его включение в пятерку кандидатов в депутаты на предстоящих парламентских выборах.

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Эти деньги члену ЦИК передал посредник, который впоследствии обратился в ГКНБ с заявлением о том, что получатель взятки не выполнил взятые на себя обязательства, но при этом вернул лишь $300 тысяч (21,8 млн рублей), а остальные $250 тысяч (18,2 млн рублей) присвоил.

Против Акылбека Эшимова возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» и поместили его под арест в следственный изолятор комитета нацбезопасности Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что выборы депутатов парламента Киргизии запланированы на 28 ноября 2021 года. В ЦИК подали заявления о намерении принять в них участие 75 политических партий.

Отметим, что теперь вместо 120 депутатов в законодательное собрание будут избираться 90 парламентариев. Из них 54 — от партий и еще 36 — по одномандатным округам.

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