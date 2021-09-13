Нур-Султан, , 15:45 — REGNUM Министр обороны Казахстана генерал-лейтенант Мурат Бектанов провел в Нур-Султане встречу с главой Центрального командования Вооружённых сил США генералом Кеннетома Маккензи. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба казахского минобороны.

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«Стороны затронули вопросы региональной безопасности и ситуации в Афганистане, а также международного военного сотрудничества между Казахстаном и США, в том числе в сфере миротворческой деятельности», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение об установке базовой ставки на уровне 9,5% годовых принял комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана.