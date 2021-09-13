Ташкент, , 15:45 — REGNUM США начали вывозить афганских летчиков, сбежавших в Узбекистан на своих летательных аппаратах. Об этом сообщает Подробно.уз.

Летчик (сс) Official U.S. Navy Page

Журналисты отмечают, что вывоз пилотов будет организован в несколько этапов в течение ближайших дней.

«Первая группа накануне отправилась в ОАЭ», — сообщает 13 сентября издание.

Ранее ряд СМИ сообщал о том, что пилоты ВВС Афганистана на 46 самолетах, включая легкие штурмовики A-29 и вертолеты UH-60 Black Hawk, пересекли узбекско-афганскую границу.

При этом, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказывали давление на Узбекистан с целью передать самолеты и персонал.