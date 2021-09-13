Самокатам в Латвии автоматически ограничат скорость
Рига, 13 сентября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Крупнейшее в Прибалтике предприятие по передаче в аренду самокатов Bolt вводит автоматическое ограничение скорости для этих средств передвижения на территории Латвии. Об этом сообщил латвийский телеканал LTV со ссылкой на представителей фирмы.
Скорость будет сама падать вблизи большинства школ и детских садов, сделано это для повышения безопасности транспортных средств. Максимальная скорость электросамокатов Bolt обычно составляет 25 километров в час. Ее автоматическая регулировка будет происходить благодаря данным системы GPS.
Региональный менеджер Bolt в Латвии Карлис Кезберис сообщил, что компания также работает над искоренением других опасных привычек вождения. Одна из самых распространенных — катание вдвоем на одном самокате.
По данным Госполиции Латвии, с возобновлением очной учебы в школах и стремительным увеличением числа велосипедов и электросамокатов на улицах городов значительно возросло и число дорожно-транспортных происшествий с их участием. Так, если за восемь месяцев 2020 года было зафиксировано 63 ДТП с участием электросамокатов, то за тот же период нынешнего года — уже 204.