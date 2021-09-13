Рига, 13 сентября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Крупнейшее в Прибалтике предприятие по передаче в аренду самокатов Bolt вводит автоматическое ограничение скорости для этих средств передвижения на территории Латвии. Об этом сообщил латвийский телеканал LTV со ссылкой на представителей фирмы.

Https://pixabay.com Самокат

Скорость будет сама падать вблизи большинства школ и детских садов, сделано это для повышения безопасности транспортных средств. Максимальная скорость электросамокатов Bolt обычно составляет 25 километров в час. Ее автоматическая регулировка будет происходить благодаря данным системы GPS.

Региональный менеджер Bolt в Латвии Карлис Кезберис сообщил, что компания также работает над искоренением других опасных привычек вождения. Одна из самых распространенных — катание вдвоем на одном самокате.

По данным Госполиции Латвии, с возобновлением очной учебы в школах и стремительным увеличением числа велосипедов и электросамокатов на улицах городов значительно возросло и число дорожно-транспортных происшествий с их участием. Так, если за восемь месяцев 2020 года было зафиксировано 63 ДТП с участием электросамокатов, то за тот же период нынешнего года — уже 204.