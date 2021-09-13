Вена, 13 сентября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. В сети представлены фотографии новой Skoda Slavia 2022 года, которая проходила испытания в Альпах. Снимки размещены на портале Motor1.

Motor1 Skoda Slavia 2022 года

Стоит отметить, что под названием Slavia ранее выпускались мотоциклы, продажами которого тогда занималась компания Laurin & Klement.

По предварительной информации, серийный автомобиль Slavia будет продаваться в Индии. В модельной линейке марки он будет располагаться на ступень выше Rapid.

Ожидается, что автомобиль, прототип которого был сфотографирован в Альпах, будет построен на платформе MQB-A0-IN. Эта же «тележка» лежит в основе кроссовера Kushaq, который был выпущен в текущем году. Данный кроссовер также предназначен для Индии.

Замеченный в ходе тестов прототип был покрыт плотным камуфляжем. Он оказался крупнее Rapid. При этом модель получила кузов лифтбек.

По предварительным данным, новинка получит мотор объёмом 1,0 или 1,5 л. Точно такая же модельная линейка у Kushaq.

Ранее компания Skoda в рамках международной выставки Comtrans 2021, проходящей в Москве, представила обновленный Kodiaq.

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