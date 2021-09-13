Москва, 13 сентября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Уже на текущей неделе в Татарии будет спущен на воду серийный малый ракетный корабль проекта 21 631 «Град». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Минобороны России Малый ракетный корабль «Град Свияжск»

Как уточнил по итогам совещания, на котором рассматривались вопросы строительства надводных кораблей нового поколения, главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, торжественная церемония состоится 17 сентября на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького.

В церемонии спуска на воду запланировано участие представителей Главного командования ВМФ России, департамента госборонзаказа Минобороны РФ, правительства Татарии и Ингушетии.

«Многоцелевой малый ракетный корабль проекта 21 631 «Град» […] оснащён новейшим ракетным и артиллерийским вооружением, противодиверсионным, зенитным и радиотехническим вооружением», — добавили в оборонном ведомстве.

Свою эффективность корабли этого проекта продемонстрировали в 2015 году, при нанесении ударов по объектам террористов на территории Сирии, отметили в Минобороны.

Также сообщается, что экипаж корабля проходит подготовку в объединённом учебном центре ВМФ России в Санкт-Петербурге по специально разработанной учебной программе.