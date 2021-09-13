Кишинёв, , 15:41 — REGNUM Отряд Национальной армии Молдавии принял участие в военных учениях Saber Junction 2021, проходящих в Германии. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба минобороны Молдавии.

На военных учениях в Молдавии Gov.md

По данным ведомства, учения проходят на полигоне в Хохенфельсе. В них участвуют члены отрядов спецназначения. Цель манёвров — обмен опытом и совершенствование навыков взаимодействия при совместных операциях.

«Сценарий учений предусматривает обучение военнослужащих в соответствии с международными стандартами, в том числе стрельбу из пехотного оружия в специально оборудованных помещениях (стрелковых домах)», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что в учениях также принимают участие военнослужащие из Великобритании, Франции, Италии, Литвы, Польши, Румынии, Украины, США и ряда других стран.

Читайте развитие сюжета: Путин прибыл в Нижегородскую область на военные учения «Запад-2021»