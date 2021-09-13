Станица Зеленчукская, Карачаево-Черкесия, 13 сентября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии по требованию прокурора закрыт частный зоопарк «Альбинос». В работе расположенного в станице Кардоникской Зеленчукского района заведения были выявлены многочисленные нарушения, сообщили 13 сентября в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Обезьяны в зоопарке

Как было установлено, дикие животные в зоопарке содержались с нарушениями требований санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства. Кроме того, вольеры с хищными и травоядными животными были размещены на земельном участке, предназначенном для ведения животноводства.

По результатам проверки межрайонной природоохранной прокуратурой владельцу зоопарка был предъявлен в судебном порядке иск на запрет осуществления деятельности и оказания населению платных услуг. Он удовлетворен в полной мере.

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