Лондон, 13 сентября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Британская теннисистка Эмма Радукану поднялась на 23-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) после победы на Открытом чемпионате США (US Open). Об этом 13 сентября сообщается на сайте организации.

(сс) marijana1 Теннис

18-летняя Радукану поднялась на 127 мест в рейтинге, перед турниром она занимала 150-ю строчку. Её соперница по финалу US Open, 19-летняя представительница Канады Лейла Фернандес поднялась на 45 мест и стала 28-й.

Первое и второе место сохранили Эшли Барти (Австралия) и Арина Соболенко (Белоруссия). Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поднялась на одну строчку и занимает 14-ю позицию в рейтинге.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября Радукану стала победительницей US Open, победив в финале Фернандес со счётом 6:4, 6:3.

Рейтинг WTA от 13 сентября: