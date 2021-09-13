Победительница US Open поднялась на 127 мест в рейтинге WTA
Лондон, 13 сентября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Британская теннисистка Эмма Радукану поднялась на 23-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) после победы на Открытом чемпионате США (US Open). Об этом 13 сентября сообщается на сайте организации.
18-летняя Радукану поднялась на 127 мест в рейтинге, перед турниром она занимала 150-ю строчку. Её соперница по финалу US Open, 19-летняя представительница Канады Лейла Фернандес поднялась на 45 мест и стала 28-й.
Первое и второе место сохранили Эшли Барти (Австралия) и Арина Соболенко (Белоруссия). Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поднялась на одну строчку и занимает 14-ю позицию в рейтинге.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября Радукану стала победительницей US Open, победив в финале Фернандес со счётом 6:4, 6:3.
Рейтинг WTA от 13 сентября:
- Эшли Барти (Австралия) — 10 075 очков;
- Арина Соболенко (Белоруссия) — 7 720;
- Каролина Плишкова (Чехия) — 5 315;
- Элина Свитолина (Украина) — 4 860;
- Наоми Осака (Япония) — 4 796;
- София Кенин (США) — 4 692;
- Барбора Крейчикова (Чехия) — 4 668;
- Ига Свёнтек (Польша) — 4 571;
- Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4 380;
- Петра Квитова (Чехия) — 4 060.