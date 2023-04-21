Югра, 8 сентября, 2004, 12:48 — ИА Регнум. 9 сентября 2004 года в Урае пройдут торжества в честь 40-летия со дня открытия Шаимской нефти. В них примут участие губернатор ХМАО Александр Филипенко и президент ОАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов. Как сообщает пресс-служба губернатора, высокие гости побывают на производственных объектах ТПП "Урайнефтегаз", во Дворце спорта "Звезды Югры", примут участие в торжественном собрании, посвященном памятной дате. В этот же день состоится открытие нового административно-бытового корпуса ТПП "Урайнефтегаз", а также городского ЗАГСа, сообщает "Уралинформбюро".