Екатеринбург, 13 сентября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Цены на стройматериалы в Свердловской области выросли до 60%, заявила на пресс-конференции начальник отдела по борьбе с картелями регионального управления ФАС Ольга Смирнова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительные материалы

По словам руководительницы, сильно увеличились цены на теплоизоляционные материалы (+ 50−60%), металлопродукцию (+ 45−55%), пиломатериалы (+ 20−50%) и другие строительные материалы.

Смирнова уточнила. что влияние на рост цен оказал рост тарифов на их перевозку, а также увеличение стоимости металлопроката.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минстрой заявил о более чем стопроцентном росте цен на некоторые стройматериалы.