Иваново, 13 сентября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. В результате столкновения автобуса, маршрутного такси и легкового автомобиля в Иваново пострадали три человека. Об этом 13 сентября сообщает УМВД по Ивановской области у на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

"Сегодня в 11:44 (совпадает с мск) в областном центре на пересечении улиц Куконковых и Любимова водитель 1974 года рождения, управляя автобусом «ПАЗ», двигаясь со стороны областного центра в сторону города Кохма, совершил столкновение с остановившейся впереди на запрещающий сигнал светофора автомашиной «ГАЗель NEXT» (маршрутное такси) под управлением водителя 1976 года рождения, который, в свою очередь, совершил столкновение с впереди стоящим автомобилем «ВАЗ 2110» под управлением водителя 1957 года рождения», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что, по предварительным данным, в результате этого пострадали три пассажира автобуса — один мужчина и две женщины. Помимо того, указывается, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате ДТП с участием туристического автобуса на юго-западе Турции пострадали не менее 30 человек.