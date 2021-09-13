Элиста, 13 сентября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Калмыкия получит ещё несколько автомобилей скорой помощи и школьных автобусов. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков.

Gubernator96.ru Автомобили Скорой помощи

Начиная с 2019 года, в Калмыкии приобретено 63 санитарных автомобиля. Это позволило на треть увеличить автопарк скорой помощи. За этот же период куплено 59 школьных автобусов «ГАЗ», Ford, «ПАЗ».

Весь транспорт был распределён по муниципальным образованиям.