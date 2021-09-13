Загреб, 13 сентября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Вице-премьер Хорватии Борис Милошевич призвал всех представителей национальных меньшинств в Хорватии, особенно сербов, «использовать хорошую возможность и принять участие в электронной переписи населения», которая стартовала в республике. Об этом Милошевич написал на своей странице в «Фейсбуке» 13 сентября.

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Вице-премьер призвал сербов свободно и открыто заявить о принадлежности к сербской нации и православному вероисповеданию.

По его словам, перепись населения является чрезвычайно важным статистическим исследованием, особенно для представителей национальных меньшинств, так как все их права зависят от того, сколько представителей определенной нации живет на определенной территории.

«Самое главное, чтобы мы сегодня, в 2021 году, свободно смогли заявить о своей национальной принадлежности, вероисповедании, языке», — написал Милошевич, который в хорватском правительстве представляет сербскую партию.

Напомним, что перепись населения в Хорватии будет проведена в два этапа. Первый этап предоставляет гражданам возможность самостоятельно ответить на вопросы из опросника на интернет-странице «е-Гражданин».