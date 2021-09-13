Фестиваль «Белгород в цвету» объединил 142 участника
Белгород, 13 сентября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Итоги фестиваля «Белгород в цвету» подвели 12 сентября — масштабный праздник объединил 142 участника из трёх стран. Гран-при получил «Сад возможностей», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Арт-объекты, цветочные композиции, инсталляции и фото-зоны разместили на улице 50-летия Белгородской области и в Центральном парке культуры и отдыха имени В.И. Ленина. В течение трёх дней локации посетили тысячи горожан. Помимо деловой программы, зрителей приглашали на различные мастер-классы. На фестивале, который объединил 142 участника из трёх стран и 26 городов России, определили победителей в четырёх номинациях — ландшафтный дизайн, авторский конкурс арт-объектов «Современное искусство», ландшафтный дизайн среди школьников «Планета цветов» и городское оформление и ландшафтный дизайн «Креативный город».
Жюри фестиваля отдельно отметило локации «Приезжайте к нам в гости», в которых 22 белгородских муниципалитета постарались познакомить зрителей со своими отличительными традициями и культурой. Золото получили семь районов, серебро присудили 10 муниципалитетам, бронзу — пяти участникам.
Гран-при фестиваля завоевал «Сад возможностей» — где инвалиды-колясочники за специальными столами могли создавать цветочные композиции, а для людей с аутизмом установили специальный велотренажёр перед тв-экраном, «погружающий» в прогулку по парку.
Фестиваль «Белгород в цвету» проходил с 10 по 12 сентября.