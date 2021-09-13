Белгород, 13 сентября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Итоги фестиваля «Белгород в цвету» подвели 12 сентября — масштабный праздник объединил 142 участника из трёх стран. Гран-при получил «Сад возможностей», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Фестиваль «Белгород в цвету»

Арт-объекты, цветочные композиции, инсталляции и фото-зоны разместили на улице 50-летия Белгородской области и в Центральном парке культуры и отдыха имени В.И. Ленина. В течение трёх дней локации посетили тысячи горожан. Помимо деловой программы, зрителей приглашали на различные мастер-классы. На фестивале, который объединил 142 участника из трёх стран и 26 городов России, определили победителей в четырёх номинациях — ландшафтный дизайн, авторский конкурс арт-объектов «Современное искусство», ландшафтный дизайн среди школьников «Планета цветов» и городское оформление и ландшафтный дизайн «Креативный город».

Цветочные композиции

«Если честно, мы не ожидали такого масштаба. Город ожил! «Людская река» с раннего утра и до позднего вечера наполнила его улыбками, радостью и счастьем в глазах. Мне кажется, всё получилось. Была проделана огромная работа, но мы её сделали все вместе: города и села, районы и округа, жители, взрослые и дети. К нам приезжали из соседних городов, чтобы вместе с нами насладиться этими красками. С первых дней фестиваля, даже на подготовительном этапе, белгородцы подходили с просьбой, чтобы этот проект не заканчивался. Так вот, дорогие друзья, мы его даже ещё не начинали! Сейчас мы только посмотрели, какие нужны изменения для того, чтобы нам было интересно и комфортно, чтобы мы ощущали себя счастливыми. Спасибо каждому!» — сказал врио губернатора Вячеслав Гладков.

Жюри фестиваля отдельно отметило локации «Приезжайте к нам в гости», в которых 22 белгородских муниципалитета постарались познакомить зрителей со своими отличительными традициями и культурой. Золото получили семь районов, серебро присудили 10 муниципалитетам, бронзу — пяти участникам.

Гран-при фестиваля завоевал «Сад возможностей» — где инвалиды-колясочники за специальными столами могли создавать цветочные композиции, а для людей с аутизмом установили специальный велотренажёр перед тв-экраном, «погружающий» в прогулку по парку.

Фестиваль «Белгород в цвету» проходил с 10 по 12 сентября.