Кишинёв, 13 сентября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Администрация Кишинёва поможет молдавским фермерам, которые вынуждены выбрасывать яблоки из-за того, что не могут продать урожай. Об этом мэр столицы Молдавии Ион Чебан 13 сентября сообщил в Facebook.

Яблоки

«Видел, как фермерам приходится выбрасывать яблоки в поле! Мэрия Кишинёва найдёт необходимые финансовые источники и заключит контракты с фермерами, чтобы яблоки доходили до детского стола в школах и детских садах», — написал Чебан.

Он назвал «катастрофой» то, что фермерам приходится выбрасывать тонны яблок, в то время, как в страну завозят бананы, по цене которая в несколько раз выше.

Стоит отметить, что обычно молдавские фермеры продают урожай на российские рынки, так как квота Евросоюза намного меньше собираемых объемов. Весной 2021 года прекратило действие о соглашение Молдавии и России о беспошлинном ввозе на российские рынки ряд молдавских продуктов.