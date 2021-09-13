Киев, 13 сентября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Правительство Украины намерено внести изменения в постановление о карантине, сообщает 13 сентября пресс-служба кабинета министров.

en.wikipedia.org Карантин

Уточняется, что с соответствующей инициативой выступило министерство здравоохранения.

В частности, ведомство предлагает не применять ограничения «желтой» и «красной» зоны эпидемической опасности к предприятиям, в которых коллектив и посетители имеют сертификат о вакцинации от COVID-19, действительный в течение 72 часов отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенной коронавирусной болезни в течение последних нескольких месяцев.

По мнению министра здравоохранения Виктора Ляшко, такой шаг позволит эффективно сдерживать эпидемическую ситуацию и сохранить экономическую активность.

В правительстве отмечают, что за последнюю неделю количество новых случаев заболевания COVID-19 на Украине возросло в общей сложности на 6 тыс., а количество госпитализаций — на 1,5 тыс. В преддверии усиления карантина МВД страны возобновило проверки на соблюдение карантинных ограничений.

ИА REGNUM отмечает, что формально Украина находится в «зелёной» зоне по коронавирусу, но согласно официальным данным, динамика уровня госпитализаций в 50% превышена в Волынской (65%), Львовской (82,6%), Одесской (53,1%) и Тернопольской (62,8%) областях.