Москва, 13 сентября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Регионы юга России в ближайшую неделю ожидает похолодание. Как заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, холодный атмосферный фронт начнет атаку с вечера 15 сентября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Похолодание

Он пояснил, что резкое понижение температуры воздуха принесёт холодный атмосферный фронт, который уже вечером сегодняшнего дня, 13 сентября, пройдёт через центр европейской части России и регионы средней полосы.

«Эта волна холода придёт и на юг России. Его северные регионы — Ростовскую и Волгоградскую области — волна холода достигнет уже вечером в среду, а южные регионы, включая Крым, — попозже, в четверг и в пятницу», — уточнил в беседе с ТАСС метеоролог.

По его словам, температура воздуха будет ниже климатической нормы на два-три градуса. Так, например, в Волгограде 14 и 15 сентября прогнозируется + 25−27 °C, 16 сентября — до +20 °C. А уже начиная с 17 сентября, воздух прогреется всего до 15−16 °C.

Синенков отметил, что похолодание сохранится до конца недели.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий синоптик ставропольского Гидрометцентра Светлана Пьянова сообщила, что в Ставропольском крае продолжается лето: тёплая погода будет радовать жителей региона до конца сентября. Ждать заморозков раньше октября не стоит.