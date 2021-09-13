Синоптики предупредили жителей юга России о похолодании
Москва, 13 сентября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Регионы юга России в ближайшую неделю ожидает похолодание. Как заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, холодный атмосферный фронт начнет атаку с вечера 15 сентября.
Он пояснил, что резкое понижение температуры воздуха принесёт холодный атмосферный фронт, который уже вечером сегодняшнего дня, 13 сентября, пройдёт через центр европейской части России и регионы средней полосы.
По его словам, температура воздуха будет ниже климатической нормы на два-три градуса. Так, например, в Волгограде 14 и 15 сентября прогнозируется + 25−27 °C, 16 сентября — до +20 °C. А уже начиная с 17 сентября, воздух прогреется всего до 15−16 °C.
Синенков отметил, что похолодание сохранится до конца недели.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий синоптик ставропольского Гидрометцентра Светлана Пьянова сообщила, что в Ставропольском крае продолжается лето: тёплая погода будет радовать жителей региона до конца сентября. Ждать заморозков раньше октября не стоит.