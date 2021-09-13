Таллин, 13 сентября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Союз торговцев Эстонии не поддерживает предложение Сельскохозяйственно-торговой палаты страны установить нижний предел розничной стоимости молока. Об этом сообщил портал ERR.

Pixabay.com Молоко

В палате считают, что введение такой минимальной цены позволит обуздать «аппетиты» торговый сетей, которые навязывают производителям молока и молочных продуктов свои заниженные цены на оптовую покупку товара. Минимальная цена будет гарантировать, что оптовый покупатель молочной продукции будет вынужден платить не ниже этого показателя.

В палате подчеркнули, что сейчас производители вынуждены продавать молоко торговым сетям ниже себестоимости.

В свою очередь, представители торговых сетей раскритиковали такое предложение. По словам исполнительного директора Союза торговцев Эстонии Неле Пейл, если начать регулировать цену на один продукт, то выстроится длинная очередь из других секторов.

Она добавила, что в этом случае Эстония уйдет от свободной рыночной экономики к плановой экономике, которая уже доказала свою несостоятельность.