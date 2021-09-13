Братислава, 13 сентября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Хорошей проповедью является та, продолжительность которой составляет от 10 до 15 минут, и она при этом трогает сердца людей. Об этом 13 сентября заявил Папа Римский Франциск, который находится с апостольским визитом в Словакии, во время своего выступления в соборе Святого Мартина перед местным католическим духовенством.

Gabriel Andrés Trujillo Escobedo Папа римский Франциск

«Нужно думать о верующих. Нельзя на протяжении 40 минут говорить о непонятных людям вещах. Хорошая проповедь должна длиться не более 10 минут, максимум 15, но, если очень интересная», — сказал он.

Также понтифик указал, что что проповедь должна быть вдохновлена священным Писанием и при этом быть понятной, а также трогающей сердца людей.

«Должна быть определенная последовательность: идея, образ и чувство», — уточнил Папа Римский.

При этом он дал священникам напутствие говорить со всеми людьми.

«Церковь — это не крепость, не замок, стоящий на возвышенности на расстоянии от мира. Настоящая церковь скромная, которая не сторонится мира, не смотрит на жизнь отстраненно», — подчеркнул понтифик.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа глава Римско-католической церкви Папа Римский Франциск начал паломничество в Венгрию и Словакию.