Сеул, 13 сентября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Южная Корея продолжит вносить вклад в борьбу с терроризмом. Об этом 11 сентября сообщил президент страны Мун Чжэ Ин на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

«Я выражаюглубочайшие соболезнования президенту Джо Байдену и американскому народу. Прошло двадцать лет, однако события тех дней по-прежнему бередят сердечные раны многих людей», — говорится в сообщении по случаю 20-й годовщины террористической атаки на Нью-Йорк.

Глава Южной Кореи отметил, что трагедия 11 сентября не должна повториться вновь.

«Терроризм не может быть оправдан ни при каких обстоятельствах», — написал президент Мун Чжэ Ин.

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