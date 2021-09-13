Наньнин, Китай, , 15:22 — REGNUM В общей сложности 21 индонезийская компания приняла участие в 18-й выставке ЭКСПО Китай — АСЕАН в городе Наньнин, сообщает Republika.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Одним из успешно заключенных деловых соглашений стало подписание сотрудничества по производству халяльного желатина. Партнерство оценивается в $30 млн.

Сотрудничество в производстве халяльного желатина было налажено между Gansu AminBio Halal Gelatin и PT Makmur Berkah Halal Gelatin.

Индонезийские продукты были представлены в павильоне Индонезии, который открылся 10 сентября. Выставка продлится до 13 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в адрес ЭКСПО Китай — АСЕАН поступило поздравительное письмо от партийно-государственного лидера КНР Си Цзиньпина.

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