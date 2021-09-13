Москва, 13 сентября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Чехия пока не проинформировала Россию о задержании российского гражданина в Праге по ордеру Украины, соответствующие запросы направлены чешской стороне. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 13 сентября на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Сан-Марино Лукой Беккари.

Mid.ru Сергей Лавров

Глава российской дипломатии отметил, что по крайней мере в момент его прибытия на переговоры с Беккари информации от Чехии не поступало. Запросы в Прагу направлены по линии посольства России и по линии Следственного комитета РФ.

Лавров добавил, что пока неясно, в чём на Украине обвиняют задержанного Александра Франчетти. Москва надеется, что чешские власти будут следовать принципам законности и не поддадутся на политические провокации.

«Может быть, это борьба с неонацистами в лице так называемых добровольческих батальонов, которые даже на Западе признаются незаконными?» — предположил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании гражданина РФ Франчетти в аэропорту Праги стало известно 12 сентября. В МИД Украины заявили, что мужчина причастен к «российской оккупации Крыма». Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить, если ли основания для задержания гражданина РФ.

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