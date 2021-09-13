Honda представила в Китае байк CRF190L
Пекин, 13 сентября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Японский производитель Honda представил в Китае лёгкий внедорожный байк CRF190L. Об этом сообщается на сайте MotorPlus-online.
Новая модель получила хорошую маневренность и отличные внедорожные возможности.
Технические данные о байке пока не сообщаются, однако ожидается, что Honda CRF190L получит технологичный и мощный силовой агрегат, а также длинноходную подвеску, колеса с проволочными спицами и покрышки двойного назначения.
На данный момент известно, что мотоцикл будет очень доступным и недорогим.
Если продажи байка в Китае окажутся очень успешными, то компания будет экспортировать эту модель на другие мировые рынки.
Напомним, Honda планирует представить серию новых автомобилей под брендом TrailSport. Они созданы специально для путешествий и бездорожья и предназначены для рынков США и Канады.
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