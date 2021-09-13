Самара, 13 сентября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Новый механизм поддержки фермеров начал работать в Самарской области. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что в 2021 году в области был разработан и запущен новый механизм поддержки фермеров «Агростартап-регион». При этом поддержка осуществляется за счет средств регионального бюджета: восемь фермеров области уже получили господдержку. На реализацию бизнес-проектов фермеров в регионе направлено свыше 31 млн рублей, сообщает пресс-служба.

Отмечается, что средства «Агростартап-регион» фермеры могут направить на покупку производственных и складских помещений, сельхозтехники, газификацию, электрификацию, водо‑ и теплоснабжение помещений, а также на закупку птицы, рыбопосадочного материала, сельскохозяйственных животных (кроме свиней), многолетних насаждений, саженцев. Фермеры могут получить до пяти млн рублей, если выращивают крупный рогатый скот мясного или молочного направления, и до трех млн рублей на реализацию бизнес-проектов по другим направлениям.

«Основное условие получения госпомощи — обязательное вступление в сельхозкооператив. Реализация данной программы позволит увеличивать поголовье в малых формах хозяйствования, а также увеличивать занятость населения в сельских территориях», — приводит пресс-служба слова первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия региона Евгения Афанасьева.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области могут принять закон по поддержке креативных индустрий.