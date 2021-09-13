Саратов, 13 сентября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. В Саратове предстоящий День города запланировали отмечать с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки. Основная программа торжеств пройдет 18 и 19 сентября, сообщает мэрия.

Кизенков Константин Саратов

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Старт празднованию 431-го дня рождения города даст в предстоящую субботу велопробег, который начнется в 10:00 со стадионов «Спартак» и «Волга» и завершится на Театральной площади.

В течение дня жители смогут посетить «уДачный фестиваль» флористики и ландшафтного дизайна на площади Братьев Никитиных и фестиваль мороженого на площади им. Н. И. Вавилова. Оба мероприятия начнутся в 10:00.

На улице Волжская и проспекте Кирова в 12:00 откроются развлекательные программы «Саратовское пешеходное кольцо». В это же время в саду «Липки» можно будет послушать саратовских поэтов, бардов и прозаиков с программой «Литературный Саратов».

На городском пляже в полдень стартует мероприятие «Фестиваль воздушных змеев». С 18:00 до 20:00 со стороны улицы Шелковичная откроется фестиваль современной музыки «Волга Wave».

Городские власти не отказались от праздничного салюта. Посмотреть на фейерверк можно будет с 21:00.

В воскресенье, 19 сентября до 20:00 продолжат работу площадки «Саратовское пешеходное кольцо». С 16:00 на площади имени Н. И. Вавилова начнется фестиваль оркестровой музыки «Городские фанфары». На новом пляже в 18:00 стартует второй день фестиваля современной музыки «Волга Wave».

Горожан и гостей Саратова просят соблюдать действующие противоэпидемические ограничения (социальную дистанцию и масочный режим).

ИА REGNUM напоминает, управление Роспотребнадзора по Саратовской области рекомендовало исключить массовые мероприятия в честь Дня города. В ведомстве считают, что необходимо отказаться от праздников в населенных пунктах региона, поскольку это приведет к концентрации большого количества людей.

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