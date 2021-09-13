Ставрополь, 13 сентября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. В Ставропольском крае привились от коронавируса 681 804 человека. Это 52% запланированного к вакцинации контингента. Ранее сообщалось о планах властей привить 1,3 млн жителей края. По данным, которые приводит 13 сентября краевой минздрав, полностью привиты двумя компонентами вакцины 635 257 человек.

dfuhlert Вакцинация

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Из числа привитых 199 761 человек — лица в возрасте старше 60 лет. В настоящее время на Ставрополье имеется достаточный запас вакцины против коронавируса. На 13 сентября по первому компоненту «Спутник V» он составляет 246 724 дозы, а по второму — 160 563 дозы.

Напомним, ранее сообщалось об итогах вакцинации среди профессиональных сообществ. Так, из числа работников санаторно-курортного комплекса Ставрополья привиты 10,5 тыс. человек. Еще 3,5 тыс. человек планируют привиться в ближайшее время.