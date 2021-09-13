Москва, 13 сентября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. В России инфляция в значительной степени носит немонетарный характер, и поэтому ее не удастся остановить с помощью повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявил проректор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Инфляция

«Повышение ключевой ставки Центральным банком используется, как им кажется, как единственный механизм, способствующий снижению уровня инфляции, — сказал Сафонов. — ЦБ РФ пугает то, что инфляция до сих пор не взята под контроль и продолжается рост стоимости товаров потребительского сектора».

Как пояснил Сафонов, повышение ключевой ставки автоматически ведет к тому, что в РФ растут кредиты как потребительского характера, так и для развития промышленности.

«И здесь уже возникает проблема повышенной нагрузки на бюджеты домохозяйств, потому что им придется расплачиваться за те же самые ипотечные кредиты более дорогой ценой, — сказал экономист. — Естественно, это повлечет за собой увеличение потребительского спроса на другие группы товаров и ограничение роста секторов, связанных с развитием легкой и пищевой промышленности. Вполне возможно, что сложится ситуация, при которой реализация этих мер (рост ставки — прим. ИА REGNUM) приведет к нулевому результату. Инфляцию остановить не удастся, потому что она в значительной степени носит немонетарный характер».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о ситуации с ростом ключевой ставки ЦБ РФ высказался директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.