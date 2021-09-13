Москва, 13 сентября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Реформа системы образования назрела и вошла в фазу цейтнота. Региональная дифференциация систему оплаты труда учителей не всегда обоснована, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Учитель в классе

«В таких республиках как Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, Тамбовская область и др. она не превышает 28 тыс. руб. на начало 2021 года в то время как на Чукотке и в ЯНАО превышает 100 тыс. рублей.

Определенную роль в повышении играют районные коэффициенты, но разница этим не может объясняться. Региональные власти по-разному участвуют в доплатах к зарплате учителей.

Новая схема — это модификация успешной старой модели. Пилотный проект стартует в мае 2022 в пяти регионах России. Это правильно.

Пилотный проект позволит выявить возможные недостатки и внести правки в итоговый документ. Основной элемент — это обязательная базовая часть, которая должна быть не меньше МРОТ.

Данные изменения приведут к выравниванию, сокращению дифференциации заработных плат, но разница останется, так как МРОТ разных в регионах. Выполнение майских указов также предполагает, что рост зарплат связан со средним показателем по региону.

Сегодняшняя система оплаты труда излишне детализирована, а стимулирующая надбавка, которая предназначалась для поощрения наиболее результативных учителей, не всегда использовалась правильно из-за субъективизма руководителя образовательного учреждения.

Принципы оплаты труда должны быть понятны всем и чётко отражать профессиональные риски и компетенции учителей. В противном случае — низкое качество обучения, низкая мотивация и высокая выгораемость учителей.

Важно определиться с основными целями обучения, сформировать соответствующие показатели оценки и оплаты. Система должна быть связана», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России предлагает испытать новую систему оплаты труда педагогов в пяти регионах РФ.

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