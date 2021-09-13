Санкт-Петербург, 13 сентября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Следователи СКР возбудили уголовное дело по факту незаконного лишения свободы трёхлетнего мальчика-сироты сотрудниками детской инфекционной больницы в Петербурге. Об этом 13 сентября сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Instagram.com/blackmamba_psy/ Ребенок на привязи (цитата записи в соцсети)

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в одной из инфекционных детских больниц Северной столицы трехлетнего сироту привязывали к стулу и кровати, чтобы он не убежал. Как выяснилось, малыш из приюта, его родители лишены прав. Няни у него нет, а медицинского персонала недостаточно, чтобы за мальчиком можно было установить круглосуточное наблюдение.

Эта информация, обнародованная женщиной-блогером, оказавшейся в больнице со своим ребенком, вызвала волну негодования, а также повышенное внимание государственных органов. После доследственной проверки стало известно, что следственным отделом по Василеостровскому району ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст.127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»).

По данным следствия, неустановленные лица из числа работников СПб ГБУЗ «Детская инфекционная больница № 3» с 3 по 10 сентября в туберкулезном отделении больницы систематически привязывали надетые на трехлетнего ребенка колготки к детской кроватке, а также к детскому стулу для кормления. Тем самым они лишали мальчика возможности передвигаться в пространстве по собственному желанию и физическим нуждам.

«Следственно-оперативной группой проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в частности на установление лица (лиц) причастных к совершению указанного преступления. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела следователями будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления», — рассказали в ведомстве.

Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.