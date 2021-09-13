Москва, 13 сентября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В Москве сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в краже у посетителя 1,5 млн рублей. Об этом 13 сентября сообщает сайт главного управления МВД России по столице.

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В МВД установили, что около трёх лет назад сотрудник организации, расположенной на улице Удальцова, воспользовался служебным положением, тайно похитив из ячейки денежные средства и имущество клиента. В числе прочего, были украдены документы и госнаграда, принадлежащая родственнику потерпевшей. Сумма ущерба составила 1,5 млн рублей.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. У него нашли похищенные паспорт и медаль. Денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

Полиция возбудила дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»), части 2 статьи 325 УК РФ («Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия») и статье 324 УК РФ («Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград»). Подозреваемый помещён под стражу.