Осло, 13 сентября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Проблема климата все больше привлекает внимание международной общественности, когда сегодня, 13 сентября, норвежцы идут на выборы, ожидаемым результатам которых станет смена правительства. Однако выборы в стортинг ни в коем случае нельзя сводить только к вопросам нефте‑ и газодобычи в Норвегии. Об этом сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

Thebarentsobserver.com Нефтедобыча в Норвегии

Шведские журналисты телеканала SVT решили пообщаться с простым рыбаком Куртом, который проживает на маленьком острове Сёрёйа. По словам мужчины, сегодняшние норвежские политики живут, учатся и работают в больших городах и не знают, как живут простые люди в таких отдаленных муниципалитетах, как тот же самый Сёрёйа.

«Конечно, норвежцы голосуют, исходя из своих интересов и ценностей, как и все люди в целом. В сельской местности голосуют за сохранение возможности жить на своем месте. В международных СМИ большое внимание уделяется проблеме климата. Что небезосновательно. Вопрос был поставлен во время избирательной кампании, и мы сами рассказывали о том, как обсуждается будущее нефтегазовой отрасли Норвегии … Но дело в том, что люди не обязательно считают себя «нефтяниками» только потому, что у них есть нефть. Люди обычно думают о том, где жить, о своих финансовых проблемах, надежности полиции, качестве медицинского обслуживания и школьного образования», — сообщили шведские журналисты.