Москва, 13 сентября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Лучшим новичком недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) признан нападающий санкт-петербургского СКА Матвей Мичков. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба лиги.

Santeri Viinamäki Хоккей

В трёх матчах недели 16-летний Мичков забил два гола и отдал одну результативную передачу. Причём в игре с «Адмиралом» он стал самым молодым автором дубля в истории КХЛ.

Лучшим вратарём недели стал голкипер московского ЦСКА Иван Федотов. Он одержал три победы в трёх матчах, отразив 96,88% бросков.

Лучшим защитником признан Вячеслав Войнов из московского «Динамо», который в двух матчах сделал пять результативных передач.

Лучшим нападающим признан финский форвард «Йокерита» Калле Коссила, который в трёх играх забросил три шайбы и отдал три результативных передачи.