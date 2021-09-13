Санкт-Петербург, 13 сентября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Из-за ожидающегося усиления ветра в сопровождении ливневых дождей комитет по благоустройству Санкт-Петербурга днем 13 сентября закрыл для посещения городские сады, парки и скверы.

Дарья Драй ИА REGNUM Зонтик

Напомним, во второй половине дня в 13 сентября и 14 сентября в городе ожидается усиление северо-западный, западного ветра скоростью до 15−20 м/с, сообщили ранее в ГУ МЧС России по Петербургу.

Из-за непогоды для посетителей закрыты Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский, Юсуповский, Екатерининский, Благовещенский, Румянцевский, Шкиперский сады, сады Сан-Галли и Веры Слуцкой, сквер Галины Старовойтовой.

Из-за надвигающегося шторма дорожные и садово-парковые предприятия Петербурга переведены в режим повышенной готовности. Комитет по благоустройству просит горожан с пониманием отнестись к закрытию зеленых зон, а также проявлять осторожность и внимательность на дорогах.