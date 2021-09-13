Москва, 13 сентября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Правительство РФ должно помочь ЦБ РФ в борьбе с инфляцией, например создавая в стране благоприятный предпринимательский климат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

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«Все будет зависеть от инфляционного давления, — сказал Остапкович. — Набиуллина действует строго по классическим монетаристским схемам. То есть так, как это было описано у Милтона Фридмана и Давида Рикардо. Чтобы ключевая ставка была не ниже инфляции. Но насколько это правильно — вызывает вопросы. У нас инфляция все-таки не инфляция спроса, а скорее инфляция предложения. Однако я считаю, что повышение ключевой ставки до 7% — это абсолютно реально. А выше семи — это будет зависеть от инфляции».

Как полагает Остапкович, правительство тоже должно помочь ЦБ РФ в борьбе с инфляцией.

«Например, создавать благоприятный предпринимательский климат», — пояснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что повышение ключевой ставки ЦБ РФ приведет лишь к незначительному укреплению рубля.