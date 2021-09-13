Таллин, 13 сентября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. С понедельника, 13 сентября, инспекторы Спасательного департамента Эстонии проводят проверку соблюдений требований пожарной безопасности в образовательных учреждениях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

Прежде всего инспекторы обращают внимание на системы раннего обнаружения возгорания и соблюдение требований безопасной эвакуации.

«Во время прошлогоднего рейда мы обнаружили, что ситуация в образовательных учреждениях улучшилась с точки зрения осведомленности о безопасности, но соблюдение требований по эвакуации все еще является серьезной проблемой», — заявил эксперт отдела слежения за безопасностью Хейди Мыттус.

Подчеркивается, что за время пандемии коронавируса не проводились пожарные учения, не обслуживались противопожарные системы, а также были проблемы с противопожарными дверями, которые держали открытыми. Заявлено, что учения по пожарной безопасности и эвакуации больше откладывать не стоит, их следует адаптировать к эпидемиологической ситуации в стране.

В Эстонии более 500 школьных учебных заведений, 527 общеобразовательных, 32 прикладных учебных заведения, 18 высших учебных заведений и более 900 школ по интересам. Каждый год в среднем в Эстонии происходит девять пожаров в образовательных учреждениях. В 1995 году произошел трагический случай на Сааремаа, где во время пожара погибли два ученика.