Осло, , 19:30 — REGNUM По мере того, как парламентские выборы приближаются в Германии, а норвежцы уже сегодня, 13 сентября, идут на избирательные участки в ходе выборов в стортинг, похоже, что левые партии движутся к своей крупной электоральной победе на европейском политическом пространстве. Об этом сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

Выборы Picserver.org

«Можно ли тогда утверждать, что по всей Европе ветер перемен дует в электоральные паруса левых партий?» — спросила ведущая телеканала SVT политолога Йонаса Хиннфорса.

«И да, и нет. Очевидно, что социал-демократы в Германии в последнее время преуспевают, но на самом деле их рейтинги всего лишь вернулись на ту отметку, где те находились десять лет назад. А у Левой партии (Die Linke) дела идут совсем плохо. Если сложить их результаты опросов, то получат они немногим больше, чем на прошлых выборах», — ответил политолог.

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