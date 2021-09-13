Уфа, 13 сентября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Безопасность во время трёхдневного голосования в Башкирии поручил обеспечить глава региона Радий Хабиров. Об этом он сообщил на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Все на выборы!

С 17 по 19 сентября в России будут проходить выборы депутатов Госдумы РФ. В Башкирии помимо этого, состоятся также дополнительные выборы депутатов госсобрания региона по трём избирательным округам, основные выборы депутатов городских советов Бирска, Белорецка, Юматовского сельсовета Уфимского района и Уфы, а также многочисленные дополнительные выборы муниципального уровня.

«Это важнейшее для нашей страны и республики политическое мероприятие. Мы должны провести его организованно и в строгом соответствии с законодательством. Муниципалитеты должны заняться организационным сопровождением выборов. А наша общая задача — обеспечить безопасность трёхдневного голосования», — заявил глава региона.

Сообщается, что всего в Башкирии проходят 175 избирательных кампаний на замещение 312 мандатов без учёта их распределения между федеральными списками.